«Подвоїти зусилля» для протидії «фейкам»: ЄС готує «дорожню карту»

Брюссель – Європейці повинні «подвоїти зусилля» проти дезінформації в медіапросторі, зокрема в період виборів, вважає комісар із цифрової економіки та суспільства Марія Ґабріель. У понеділок у Брюсселі звітувала й озвучила свої рекомендації спеціалізована Група експертів у боротьбі з дезінформацією.

Уже 25 квітня, опираючись на думки фахівців, Європейська комісія має намір представити «дорожню карту», покликану краще відстежувати й розвінчувати фальшиві новини, які ширяться в інтернет-мережі

Тема фейків у ЄС стала особливо актуальною після того, як на тлі виборів у Німеччині минулого літа велася серйозна боротьба із дезінформацією в соціальних мережах, а Франція після виявленої кампанії масового поширення фейків під час президентських виборів на цю ж тему через кілька тижнів також готується представити свою законодавчу пропозицію.

«Саме під час виборів ми зрозуміли, як це явище може вплинути на голосування виборців», – каже єврокомісар від Болгарії Марія Ґабріель, яка опікується цифровою економікою ЄС.

Керівник спеціалізованої на боротьбі з фейками та дезінформацією Групи експертів високого рівня Мадлен Де Кок Бунінг, професор Утрехтського университету в Нідерландах, у понеділок передала Єврокомісії свій звіт.

«Ці рекомендації численні, але вони базуються на п’яти принципах. Перший – поглиблення прозорості он-лайн новин, включно з відкритістю даних про систему їхнього обігу в інтернеті. Другий – популяризація медіаосвіти. Третій – створення для журналістів та користувачів інструментів протидії дезінформації. Четвертий – збереження європейської медійної екосистеми, і останній – створення постійного моніторингу та досліджень впливу дезінформації в Європі», – пояснила керівник робочої групи 39 експертів – представників основних європейських засобів масової інформації (RTL, Mediaset, Sky News), громадянського суспільства (RSF), таких велетнів соцмереж, як Facebook, Twitter та Google, а також науковців та журналістів.

Експерти прийшли до висновку, що новинні онлайн-платформи та соцмережі повинні ухвалити й притримуватися спеціального Кодексу із 10 принципів, наприклад, забезпечувати прозорість, пояснюючи алгоритм відбору новин.

Тривожні симптоми «фейків»

Виклики, які створюють «фейки» для користувачів соцмереж та інформаційних інтернет-видань європейської співдружності, тривожні, що підтвердили найновіші соцопитування, проведені Eurobarometer.

Опитані європейці вважають, що в ЄС є чимало фейкових новин, а 83% респондентів кажуть, що це явище являє собою небезпеку для демократії. Інший висновок – про важливість якісних засобів масової інформації: респонденти вважають традиційні ЗМІ найнадійнішим джерелом новин (радіо 70%, телебачення 66%, преса 63%).

Сайти онлайн-новин та відео є джерелами інформації, яким довіряють найменше: 26% та 27% відповідно.

Ще менше довіри опитані європейці висловлюють соціальним мережам та блогам.

Єврокомісар Марія Ґабріель звертає увагу на інші цифри: згідно із опинуваннями, 70 відсотків населення вважає, що дезінформація несе загрозу демократії, а найбільш вражені фейковими новинами такі сфери, як політика, іміграція, меншини та безпека.

При цьому представниця Єврокомісії наголошує, що не може бути й мови про створення чогось на кшталт «міністерства правди».

«Ми не маємо наміру давати хід цензурі. Навпаки, має популяризуватися тісна співпраця й координація дій різних установ та організацій, які повинні діяти цілком прозоро», – каже вона, переконуючи, що преса та її споживачі повинні діяти на транспарентній основі, зокрема щодо походження інформації та фінансування.

Пошук джерел дезінформації, «мов стрільба по рухливих мішенях»

На питання Радіо Свобода, щодо походженння дезінформації, Мадлен Де Кок Бунінг пояснила, що власне визначенням джерел фейкової інформації, на думку фахівців, має займатися спеціалізована мережа європейських дослідницьких центрів.

«Це дуже важливо, але слід взяти до уваги, що джерела мають властивість швидко змінюватися. Це мов стрільба по рухливих мішенях, тому для цього треба знайти рішення з прицілом на майбутнє. Мають діяти незалежні дослідницькі установи, які мають займатися саме цими пошуками», – пояснила керівник Групи експертів високого рівня, спеціалізованої на боротьбі з фейками та дезінформацією.

Однією з важливих сторін боротьби з кампанією дезінформації має стати розробка медіа-освітнього плану для молоді. Характерно, що у Франції такий план вже був запущений за сприяння міністерства культури.

Марія Ґабріель наголошує: «це термінова справа і ключовим словом має бути «освіта», а медіа-освіта повинна стати частиною програм наших університетів і шкіл».