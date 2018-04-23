Війна на Донбасі: очікувати миру чи ескалації

США наразі не отримали відповідь Росії на план, запропонований cпецпредставником Куртом Волкером щодо врегулювання ситуації на Донбасі, заявила посол США в Україні Марі Йованович. Вона також розчарована тим, що домовленість про «великоднє перемир'я» на Донбасі не було реалізована, а такі зриви перемир’я тривають уже чотири роки. Минулого тижня речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у переговорах Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова намітилася пауза. Отож, чого очікувати на Донбасі – миру чи ескалації? У програмі «Ваша Свобода» ситуацію аналізували військовий експерт Олег Жданов і російський політолог Кирило Рогов.