Херсон: обвинувачення просить арештувати довірену особу Путіна на два місяці

Сторона обвинувачення просить Херсонський міський суд арештувати на два місяці без права внесення застави керівницю кримського відділення російського громадського руху «Волонтери Перемоги», довірену особу президента Росії Володимира Путіна Олену Одновол, повідомляє із залу суду кореспондент Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода.

За його словами, жінка відмовилася говорити в суді.

Адвокат затриманої Ігор Мокін стверджує, що в слідства недостатньо доказів для оголошення їй підозри. Він вважає, що «всі докази взяли з інтернету, а це неприпустимо». Також захисник просить звинувачення довести, що Одновол дійсно є керівником волонтерської організації.

23 квітня прокуратура Криму повідомила, що на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» на адмінкордоні з Кримом була затримана довірена особа Володимира Путіна під час президентських виборів 2018 року.

За даними прокуратури Автономної Республіки Крим, затримана незаконно організувала і проводила в окупованих Криму і Севастополі збір підписів на підтримку висування Путіна кандидатом на посаду президента Росії на виборах 2018 року.

У російському громадському русі «Волонтери Перемоги» вимагають звільнити Одновол. Також з такою вимогою звернулася російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Напередодні виборів президента Росії, які пройшли 18 березня 2018 року, прокуратура АРК закликала кримчан не брати участі в організації російських виборів у Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.