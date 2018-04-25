Суд у Херсоні обере запобіжний захід довіреній особі Путіна

Херсонський міський суд 25 квітня розгляне клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо керівниці кримського відділення російського громадського руху «Волонтери Перемоги», довіреної особи президента Росії Володимира Путіна Олени Одновол, яку 23 квітня затримали на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

Як повідомляє прес-служба суду, засідання заплановане на 10-у ранку.

«Дана особа займалася агітацією і збором підписів на підтримку одного з кандидатів на виборах президента Росії і підозрюється в скоєнні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)», – мовиться в повідомленні.

Згідно з даними прокуратури Автономної Республіки Крим, затримана незаконно організувала і проводила в окупованих Криму і Севастополі збір підписів на підтримку висування Путіна кандидатом на посаду президента Росії на виборах 2018 року.

У російському громадському русі «Волонтери Перемоги» вимагають звільнити Одновол. Також з такою вимогою звернулася російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Напередодні виборів президента Росії, які пройшли 18 березня 2018 року, прокуратура АРК закликала кримчан не брати участі в організації російських виборів у Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.