Прокуратура Криму вручила повідомлення про підозру довіреній особі Путіна

Прокуратура Автономної Республіки Крим вручила підозру в державній зраді довіреній особі президента Росії Володимира Путіна в анексованому Криму і Севастополі. Про це повідомляє сайт Крим.Реалії з посиланням на прокуратуру АРК.

«До засідання суду щодо обрання запобіжного заходу затримана перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання. Зараз вона спілкується зі слідчими Головного управління СБУ в АРК», – додали в прокуратурі.

23 квітня прокуратура Криму повідомила, що на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» на адмінкордоні з Кримом була затримана довірена особа Володимира Путіна під час президентських виборів 2018 року.

Згідно з повідомленням, громадянка «надала сприяння Російській Федерації та неурядовій всеросійській громадській організації «Волонтеры Победы» у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості».

18 березня в Росії відбулися вибори президента, на них учетверте переміг Володимир Путін. Голосування проводили також на території анексованого Росією Криму.

Офіційний Київ, а також низка міжнародних організацій і багато країн світу не визнають виборів на півострові.

19 березня президент України Петро Порошенко назвав «нікчемними» і такими, що «не матимуть правових наслідків» результати голосування, яке Росія провела в Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.