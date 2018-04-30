Спостерігачі відвідують фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Абдуллаєва в СІЗО – адвокат

Представники громадської спостережної комісії Криму відвідують фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Узеїра Абдуллаєва, який перебуває у кримському СІЗО. Про це у twitter повідомив російський адвокат Микола Полозов.

«На даний момент члени ГСК здійснюють відвідування Узеїра Абдуллаєва в СІЗО Сімферополя. Чекаємо результатів перевірки», – повідомив Полозов.

Раніше російський адвокат повідомив про звернення до членів громадської спостережної комісії Криму з проханням відвідати Узеїра Абдуллаєва, який перебуває у кримському СІЗО.

Громадська спостережна комісія – російський орган, що контролює дотримання прав людини в місцях примусового утримання.

МЗС України закликало допустити до Абдуллаєва українських лікарів.

У понеділок 30 квітня мати Абдуллаєва повідомила, що в її сина, який перебуває в СІЗО Сімферополя, кілька днів тримається висока температура, опухла й набрякла нога, він відчуває сильні болі. За словами Діляри Абдуллаєвої, ці ознаки можуть свідчити про зараження крові.

Перед цим підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляції захисту фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», серед яких Теймур Абдуллаєв, на продовження запобіжного заходу.

12 жовтня 2016 року в Криму провели обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. У результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею 2014 року Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.