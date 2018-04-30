Полозов просить спостерігачів відвідати фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Абдуллаєва в СІЗО

Російський адвокат Микола Полозов повідомив, що звернувся до членів підконтрольної Росії громадської спостережної комісії Криму з проханням відвідати фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Узеїра Абдуллаєва, який перебуває у кримському СІЗО.

«Я звернувся до членів кримської ОНК із проханням негайно відвідати Абдуллаєва в СІЗО сьогодні. На відміну від захисників, членам ГСК законом дозволено бачити ув’язнених у вихідні дні», – повідомив Полозов.

За його словами, в СІЗО Сімферополя останнім часом відбулося «занадто багато смертей» і «не можна допустити ще одну».

Громадська спостережна комісія – російський орган, що контролює дотримання прав людини в місцях примусового утримання.

У комісії Криму поки не коментували звернення Полозова. За його словами, відповідні звернення також направлено на ім’я російського омбудсмена Тетяни Москалькової і глави РПЛ при президенті Росії Михайла Федотова.

У понеділок 30 квітня мати Абдуллаєва повідомила, що в її сина, який перебуває в СІЗО Сімферополя, кілька днів тримається висока температура, опухла й набрякла нога, він відчуває сильні болі. За словами Діляри Абдуллаєвої, ці ознаки можуть свідчити про зараження крові.

Перед цим підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляції захисту фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», серед яких Теймур Абдуллаєв, на продовження запобіжного заходу.

12 жовтня 2016 року в Криму провели обшуки в п’яти мусульманських сім’ях. У результаті обшуків затримано п’ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір»: це Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському «халіфаті», але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії, а з 2014 року і в окупованому нею тоді українському Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у цій країні 2003 року, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.