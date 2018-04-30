Фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Абдулаєва перевели в медичну частину СІЗО – дружина

Фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Узеїра Абдуллаєва перевели в медичну частину СІЗО Сімферополя, повідомила дружина арештованого Фера Абдуллаєва під час засідання громадського об’єднання «Кримська солідарність», передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Я щойно приїхала з СІЗО, де члени Громадської спостережної комісії наполягли на тому, щоб зайти до Узеїра. Їм це вдалося. За результатами їх відвідування, чоловіка перевели в медсанчастину СІЗО», – розповіла Абдуллаєва.

30 квітня адвокат Джеміль Темішев повідомив, що у російській прокуратурі Криму запевнили, що Абдуллаєв «отримає належну медичну допомогу вже сьогодні».

Адвокат також розповідав, що у першій половині дня в СІЗО до Абдуллаєва прийшли члени російської Громадської спостережної комісії (ОНК) в Криму, але результати їхніх відвідин тоді були невідомі.

Перед цим він повідомив про важкий стан Узеїра Абдуллаєва, що «загрожує відривом тромбу і генералізованим сепсисом». За даними Темішева, незважаючи на заяву лікаря про те, що Абдулаєву потрібна госпіталізація, підсудного відправили назад в ізолятор, де його стан погіршився.

МЗС України закликало допустити до Абдуллаєва українських лікарів.

У понеділок 30 квітня мати Абдуллаєва повідомила, що в її сина, який перебуває в СІЗО Сімферополя, кілька днів тримається висока температура, опухла й набрякла нога, він відчуває сильні болі. За словами Діляри Абдуллаєвої, ці ознаки можуть свідчити про зараження крові.

Перед цим підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляції захисту фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», серед яких Теймур Абдуллаєв, на продовження запобіжного заходу.

12 жовтня 2016 року в Криму провели обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. У результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею 2014 року Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.