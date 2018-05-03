Вижити в СІЗО Сімферополя: що відбувається з Узеїром Абдуллаєвим

Брати Узеїр і Теймур Абдуллаєви були затримані в Сімферопольському районі Криму в жовтні 2016 року за звинуваченням в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», забороненої в сусідній Росії. Їхня мати Діляра на щомісячній зустрічі об’єднання «Кримська солідарність» 30 квітня розповіла про жахливі умови утримання її синів у СІЗО Сімферополя.

До цього голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров повідомляв, що Узеїр Абдуллаєв перебував «під загрозою смерті». За інформацією дружини ув’язненого, 30 квітня його перевели до медсанчастини СІЗО Сімферополя. Європейський союз засудив порушення прав Узеїра Абдуллаєва.

Дружина Узеїра Абдуллаєва Фера Абдуллаєва досі не знає, на що хворіє її чоловік.

Це хвороба не одного дня, вона триває вже протягом трьох-чотирьох місяців

– На 2 травня ми не знаємо про стан здоров’я Узеїра, тому що в нас немає доступу до нього, ми не можемо з ним зв’язатися. 30 квітня представники Громадської спостережної комісії (наглядовий орган у системі влади Росії ‒ ред.) розповіли, що його перевели до медсанчастини з температурою і набряком ноги. Точного діагнозу немає, і це як раз дуже турбує. На наші запити не відповідають. Можу сказати точно, що це хвороба не одного дня, вона триває вже протягом трьох-чотирьох місяців. Як нам стало відомо, це вже третє запалення. Першого разу Узеїру прооперували руку під загальним наркозом у лікарні Сімферополя, з другим він упорався самостійно, а третій набагато серйозніший – набряк ноги, що не проходить. Потрібна термінова госпіталізація, щоб врешті-решт поставити діагноз. Тим часом справа перебуває на етапі ознайомлення з доказами, утримання в СІЗО продовжили до 11 червня.

Кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк розповідає, наскільки реально отримати медичну допомогу в СІЗО Сімферополя.

Медкабінет, куди зараз перевели Узеїра Абдуллаєва, – це не лікарня, а звичайна камера з наданням мінімальних медичних послуг

– Медична служба там перебуває в жахливому стані. Медкабінет, куди зараз перевели Узеїра Абдуллаєва, – це не лікарня, а звичайна камера з наданням мінімальних медичних послуг. Наскільки я знаю, в СІЗО Сімферополя ув’язнені організували її на свої кошти. Ліків не вистачає майже весь час… У випадку з Узеїром Абдуллаєвим я пов’язую таку різку реакцію керівництва СІЗО, що раніше не дуже звертало увагу на скарги родичів або шум у ЗМІ, з тим, що там цими днями працює комісія з Москви. Жодному начальникові СІЗО не потрібен зайвий скандал під час федеральної перевірки. Лікарів ззовні пускають туди, тільки якщо місцеві точно не можуть надати таку допомогу, а ізолятор піде ув’язненим назустріч. Навіть не знаю, які кола пекла заради цього потрібно пройти родичам і адвокатам.

Антон Наумлюк робить висновок, що рішення про госпіталізацію Узеїра Абдуллаєва може бути тільки політичним.

Кримський адвокат Джеміль Темішев не виключає, що Узеїру Абдуллаєву може знадобитися навіть переливання крові.

Узеїр Абдуллаєв потребує екстреної медичної допомоги

– Я сподіваюся, що російська прокуратура зробить усе, щоб нашому підзахисному була надана належна медична допомога. Принаймні, мою заяву взяли, запевнили, що справа перебуває під контролем. Непрямим доказом цього можна вважати те, що почався такий переполох, до СІЗО запустили членів ГСК. Узеїр Абдуллаєв потребує екстреної медичної допомоги, тому що в умовах медсанчастини її надати неможливо. Сподіваємося, що найближчим часом його переведуть до цивільної лікарні. Це повинні бути не просто антибіотики, а повноцінне лікування. Наскільки мені відомо, може знадобитися навіть переливання крові. Нікому не потрібно, щоб людина померла в СІЗО, але те, що реагувати починають тільки після того, як запускається така хвиля, – це сумний факт. Можливо, після свят Узеїра нарешті переведуть.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в «ісламському халіфаті», але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії, а від 2014 року і в окупованому нею Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у цій країні 2003 року, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі «Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.