Переговори щодо звільнення Сенцова мають відбуватися на найвищому рівні – правозахисниця

Україна мусить шукати більше переговорників для звільнення своїх політв’язнів у Росії, зокрема – Олега Сенцова, а не замикатися на одній фігурі Віктора Медведчука, якого зараз позиціонують таким чином, заявила в ефірі Радіо Свобода співкоординаторка «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак. Вона нагадала, що кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза звільнили за участі президента Туреччини.

Тим часом, на 24 травня запланована зустріч російського та французького президентів, і до останнього громадські активісти зверталися з проханням порушити, серед інших, і питання звільнення Олега Сенцова, зауважила Томак.

«Мені здається, що Сенцов – це заручник, якщо можна так висловитись, найвищого рівня, і для нього потрібні дуже серйозні перемовники. Я думаю, що якраз президент Франції – це той рівень, якого вимагає ситуація, зважаючи, звісно, на те, що він (Сенцов – ред.) голодує», – зазначила правозахисниця.

За словами Марії Томак, в Україні донині немає офіційно відповідальної особи за звільнення політв’язнів, окрім того, їхні родичі не отримують ніякої конкретної інформації про те, що робиться з боку держави у цьому напрямку.

16 травня 2018 року адвокат Олега Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Затриманий разом із Олегом Сенцовим Олександр Кольченко також заявив, що, ймовірно, також оголосить голодування з вимогою звільнення політв’язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку у такому разі для здоров’я кримчанина, оскільки його вага і зараз є меншою за норму.

Ще один кримчанин Володимир Балух голодує з 19 березня.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.