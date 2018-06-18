У Росії українського омбудсмена не пустили до Сущенка

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила 18 червня, що адміністрація СІЗО в Москві не дозволила їй зустрітися із засудженим українцем Романом Сущенком. Про це Денісова повідомила на сторінці у Facebook.

За її словами, для зустрічі «ми (українська сторона – ред.) усі формальності зробили так, як це передбачено російським законодавством».

«Тільки що знову вийшов заступник керівника установи і повідомив, що документи повернуто у Московський міський суд. На моє запитання – це відмова? – прозвучала відповідь: їдьте до суду, там усе знають. Письмову відповідь теж не надали. З їхніх слів, усе листування через федеральну службу виконання покарань», – додала Денісова пізніше.

Раніше в червні під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах. 13 червня Денісова вирушила до Росії. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.

15 червня Денісова поїхала в колонію до Сенцова, але її не пустили.

Згодом українського омбудсмена також не пустили до Миколи Карпюка.