В МЗС висловили протест через відмову Денісовій відвідати Карпюка в Росії

У Міністерстві закордонних справ України висловили протест через відмову уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій відвідати ув’язненого в Росії українця Миколу Карпюка, про що існувала принципова домовленість із російською стороною.

«Росія продовжує свою «гру». Попри домовленості, омбудсменові Людмилі Денісовій відмовили у зустрічі з Миколою Карпюком. Висловлюємо протест, вимагаємо доступу», – написала у твітері речниця МЗС Мар’яна Беца.

Раніше 16 червня Денісова повідомила, що в російському місті Владимирі начальник в’язниці «Владимирський централ», де перебуває Карпюк, відмовився допустити її до ув’язненого, а її заяву пообіцяв розглянути вже в понеділок, 18 червня.

Іще раніше цього ж дня Денісова звинуватила російську сторону у затягуванні процесу відвідин українських політв’язнів, яких утримують на території Росії. За її словами, про візит до Карпюка було домовлено ще в четвер, 14 червня, але 16 червня до посольства України надійшов лист про те, що російська сторона не встигає погодити процедури, передбачені консульською конвенцією. Як повідомляла тоді Денісова, вона спробує відвідати Карпюка не як уповноважена з прав людини, а на інших підставах, які передбачає російське законодавство, – як побачення з метою надання юридичної допомоги засудженому.

Попереднього дня, 15 червня, Людмилу Денісову так само не допустили в Росії до іншого українського політв’язня Олега Сенцова. Її російська колега, уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова, заявила, що Денісова, мовляв, «порушила попередні домовленості» і поїхала до Сенцова «за особистою ініціативою». Цю відмову також різко розкритикували в МЗС України.

Як повідомили Радіо Свобода в апараті Денісової, вона має зустрітися з Москальковою в Москві 18 червня.

Раніше президенти України і Росії домовилися про спільні візити уповноважених із прав людини з України і Росії до громадян своїх країн, що перебувають в ув’язненні чи під арештом в іншій. Москалькова 16 червня відвідала іншого українського політв’язня в Росії, Дмитра Штиблікова, засудженого в одній із низки так званих «справ кримських диверсантів», у місті Омську. При цьому вона заявила, що Денісова, мовляв, відмовилася їхати до Омська. Українська уповноважена раніше заявляла, що має інші пріоритети щодо відвідин в’язнів, у першу чергу Сенцова, який станом на 16 червня вже 34-й день тримає голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії і в окупованому нею Криму. Денісова також висловлювала обурення, що російська сторона пропонує їй відвідати Сенцова тільки після 22 червня.

У травні 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив українця Миколу Карпюка до 22,5 років за звинуваченням в участі у Першій чеченській війні. Він свою провину заперечує і заявляє, що ніколи не був у Чечні. Бранець каже, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Карпюка політв’язнем.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії в місті Лабитнангі за Північним полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.