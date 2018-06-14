Денісова обурена пропозицією Росії провести її зустріч із Сенцовим після 22 червня

Український омбудсмен Людмила Денісова виступає проти пропозиції Росії здійснити візит до ув’язеного там українського режисера Олега Сенцова після 22 червня і наполягає на відвідуванні засудженого найближчим часом, повідомляє прес-служба омбудсмена.

За повідомленням, 14 червня деталі поїздки Денісової і можливість її візитів до українців, ув’язнених у Росії, обговорили у Москві в офісі російського омбудсмена.

Сторони домовилися відвідати по 34 в’язні.

За словами українського омбудсмена, російська сторона запропонувала здійснити перший візит до Омська 16 червня, там утримують українця Дмитра Штиблікова.

«Питання з візитом до Олега Сенцова залишається відкритим. Ми наполягаємо на якомога швидшій поїздці до міста Лабитнангі, де тримається Олег, а Росія пропонує можливу дату візиту після 22 червня. Нас це категорично не влаштовує! Ми будемо далі наполягати на тому, щоб ми поїхали туди найближчими днями», – сказала Денісова.

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Крім того, Уповноважений зазначає, що зараз проводиться робота щодо можливого відвідання журналіста Романа Сущенка, якого тримають у СІЗО «Лефортово» в Москві, і Миколи Карпюка, який перебуває в тюрмі у місті Владимир.

За словами Людмили Денісової, переговори з російською стороною тривають.

Напередодні український омбудсмен поїхала до Росії відвідати ув’язнених там українців.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочинає другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.

Активісти в Україні і світі вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців, зокрема, українського режисера Олега Сенцова. Акції на підтримку Олега Сенцова проходять у багатьох країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Європейський парламент 14 червня ухвалив резолюцію із закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Росії.