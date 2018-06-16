Денісова повідомила, що у «Володимирському централі» їй не дозволили зустрітися з Карпюком

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що адміністрація російської тюрми «Володимирський централ» не дозволила їй сьогодні зустрітися із засудженим українцем Миколою Карпюком.

«Подала заяву до Володимирського централу на зустріч із Миколою Карпюком. До мене вийшов начальник виправного закладу і прийняв мою заяву. Він повідомив, що зараз моя зустріч із Миколою неможлива ані як Уповноваженого, ані як приватної особи. Як Уповноваженого мене не можуть допустити, тому що не надійшли відповідні документи. Як приватну особу – тому що завершився час подання заяви. Це треба було зробити до 10-ї ранку, але я тільки об 11-й вийшла із аеропорту, повернувшись із Салехарда», – повідомила Денісова на сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що керівник установи запевнив, що її заяву почнуть розглядати на початку наступного тижня.



Раніше сьогодні в ефірі телеканалу «112.Україна» українська омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що планує в суботу відвідати ув’язненого в Росії Миколу Карпюка, засудженого за участь у Першій чеченській війні. Вона припускала, що українське посольство має встигнути узгодити процедури, щоб представники українського консульства і вона особисто могли зустрілися з Карпюком.

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У травні 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив українця Миколу Карпюка до 22,5 років за звинуваченням в участі у Першій чеченській війні. Він свою провину заперечує і заявляє, що ніколи не був у Чечні. Бранець каже, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Карпюка політв’язнем.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова нині перебуває в Росії. Напередодні вона не змогла зустрітися з утримуваним в колонії Лабитнангі українським режисером Олегом Сенцовим. На понеділок, 18 червня, у неї запланована зустріч з російською колегою Тетяною Москальковою у Москві.