Москалькова зустрілася зі Штибліковим, Денісова планує – з Карпюком

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відвідала в омській колонії Росії Дмитра Штиблікова, засудженого у справі так званих «кримських диверсантів». Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі Москалькової, цей візит відкриває програму спільних відвідин російським і українським омбудсменами в’язнів у Росії та в Україні.

У канцелярії російського омбудсмена заявили, що Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова «відмовилася їхати до Омська».

Натомість українська омбудсмен повідомила, що планує сьогодні відвідати ув’язненого в Росії Миколу Карпюка, засудженого за участь у Першій чеченській війні. Як повідомила Денісова в ефірі телеканалу «112.Україна», українське посольство має встигнути узгодити процедури, щоб представники українського консульства і вона особисто могли зустрілися з Карпюком.

Людмила Денісова нині перебуває в Росії. Напередодні вона не змогла зустрітися з утримуваним в колонії Лабитнангі українським режисером Олегом Сенцовим. На понеділок, 18 червня, у неї запланована зустріч з російською колегою Тетяною Москальковою у Москві.

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У травні 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив українця Миколу Карпюка до 22,5 років за звинуваченням в участі у Першій чеченській війні. Він свою провину заперечує і заявляє, що ніколи не був у Чечні. Бранець каже, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Карпюка політв’язнем.

У листопаді 2016 року в Севастополі затримали трьох так званих «членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України», серед яких опинився і колишній військовий експерт Дмитро Штибліков. Минулого року він був засуджений до 5 років колонії суворого режиму. Чоловік уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили.