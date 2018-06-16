Радіо Свобода Daily: Денісова невдало з'їздила до Сенцова

Денісова поїхала до Сенцова

Уповноважений Верховний Ради України з прав людини Людмила Денісова поїхала до засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова до Ямало-Ненецького автономного округу. Але невдовзі заявила, що керівництво російської колонії її не пустило. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Денісова порушила домовленості і тепер «буде шукати компроміс» з українською колегою, щоб в свою чергу, відвідати в Херсоні заарештованого керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського.

Тим часом не дати Сенцову померти закликав також відомий американський письменник Стівен Кінґ.

Укол для Балуха

Через погане самопочуття не зміг свідчити в суді ще один політичний заручник, який оголосив голодування - український активіст Володимир Балух. До будівлі підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду Криму приїхала швидка допомога. Лікарі зробили укол Балуху, однак його стан здоров’я не покращився, зазначив наш кореспондент.

Перед цим суд допитав колишню дружину Балуха Наталю. Вона пояснила суду, що їй відомо про неодноразові конфлікти Володимира Балуха з начальником ізолятора тимчасового тримання Роздольненського району Анатолієм Ткаченком. За її словами, Ткаченко постійно ображав Володимира за національною ознакою.

«Багатий світ» судді-втікача Віктора Татькова

Суддя Віктор Татьков – один із символів суддівської системи часів Віктора Януковича. За його президентства він очолював Вищий господарський суд України. Так само, як і колишній глава держави, Татьков втік з України – тільки вже після Революції гідності і не в Росію – а на Захід, в Австрію. Де навіть попросив про політичний притулок.Тим часом журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) виявили десятки об’єктів елітної нерухомості, записаної на його близьких друзів, які передовіряли це майно родині судді. Це може свідчити про те, що так сам Татьков ховав свої активи. Також журналісти виявили, що на першу дружину судді, викладачку з Донецька, записана фірма в Іспанії, яка володіє 9 об’єктами нерухомості у провінції Малага на березі Середземного моря. Публічне виявлення цих активів може прискорити тривалий процес їхньої конфіскації на користь держави, йдеться в розслідуванні.

Далі коротко.

Служба безпеки України (СБУ) встановила ще двох підозрюваних у причетності до організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

Мер Івано-Франківська доручив «освятити» місце, в якому виступали оголені музиканти.

Під час виступу лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко на сцену піднявся чоловік із квітами та зняв із себе футболку. Інцидент стався на форумі під назвою «Новий курс України», організованому фракцією ВО «Батьківщина». У чоловіка на спині був напис із назвою форуму та намальованою стрілкою вниз.

Ментальні пекарі

І важлива тема сьогодні на завершення, а саме про те, як держава не дає працювати людям з інвалідністю. Через бюрократичні схеми багато тих, хто не тільки хоче, а й може працювати, сидять в чотирьох стінах. Адже законна робота позбавить їх тих невеликих грошей, передбачених першою групою, де стоїть відмітка «непрацездатний». Чи зможуть таку схему зламати у Вінниці? Там відкрилася пекарня, в яку беруть на роботу лише людей з ментальною інвалідністю. Навіть тих, в чиїх посвідчення написано «непрацездатний». Як робота міняє їхні життя? Скільки таких, як вони, які дуже хочуть працювати і бути хоч трішки корисними суспільству? Хто ті люди, які намагаються змінити життя ментальних інвалідів на краще, і чи матиме успіх Вінницька пекарня? Не пошкодуйте часу і подивіться цю відео історію.

Не залишайте одне одного на призволяще!

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