СБУ: встановлено ще двох підозрюваних у справі Бабченка

Служба безпеки України (СБУ) встановила ще двох підозрюваних у причетності до організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка, повідомив заступник керівника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що разом з громадянином України Германом до організації терористичних актів причетний громадянин України Пивоварник В’ячеслав Олександрович», – повідомив Тиводар. За його словами, Герман та Пивоварник вступили у змову із представниками російських спецслужб. Наразі встановлюється місцезнаходження Пивоварника,

Також СБУ Служба безпеки України в рамках розслідування затримала підозрюваного «громадянина Т.», повідомив Богдан Тиводар.

«13 червня СБУ затримала «громадянина Т.» В ході проведення обшуку за місцем його проживання вилучено вогнепальну зброю та набої до неї. На даний час є достатньо підстав обґрунтовано підозрювати «громадянина Т.» у причетності до підготовки терористичних актів», – повідомили в СБУ.

Підозрюваним в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка є 50-річний киянин Борис Герман. 30 травня його затримала Служба безпеки України.

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план по підготовці вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Бориса Германа, якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби. Шевченківський районний суд Києва 31 травня заарештував Германа на 60 діб.

Аркадій Бабченко залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але вибрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.