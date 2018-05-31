Затриманий ймовірний організатор «вбивства» Бабченка – 50-річний бізнесмен, екс-помічник регіонала – Схеми

Підозрюваним в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка є 50-річний киянин Борис Львович Герман. 30 травня його затримала Служба безпеки України. Він є власником низки приватних фірм, одна з яких спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів, а протягом 2006-2012 років був помічником різних народних депутатів, повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та UA:Перший).

Згідно з повідомленням Шевченківського райсуду Києва, на його розгляд «надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Германа Б.Л.». У суді журналістам «Схем» підтвердили, що мова йде саме про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному в ймовірній організації вбивства Бабченка.

Єдина особа в Україні з такими ініціалами – це Герман Борис Львович, 1967 року народження, і він справді зареєстрований у Шевченківському районі Києва, де розглядатимуть відповідне клопотання.

Людина з такими паспортними даними на фотографіях із однієї з соцмереж дуже схожа на чоловіка, затриманого СБУ.

Борис Герман – бізнесмен, директор та співзасновник декількох фірм, які спеціалізуються на оптовій торгівлі (ТОВ «Приватна справа-2000»), туризмі (ТОВ «Альпійський клуб»), юридичних послугах (ТОВ «Київська консалтингова група», ТОВ «Право»), нерухомості та оренді (ТОВ «Сі Фрут«, ТОВ «Ресторатор») та виробництві зброї та боєприпасів (ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР»).

​У минулому був помічником народних депутатів Михайла Гончарова (5 скликання, Соцпартія) та Ігоря Плохого (6 скликання, Партія регіонів).