Мер Івано-Франківська доручив «освятити» місце, в якому виступали оголені музиканти

Мер Івано-Франківська, член ВО «Свобода» Руслан Марцінків доручив «освятити» місце, де виступали оголені музиканти з гурту «Хамерман Знищує Віруси».

«Після вчорашнього виступу в Палаці Потоцьких доручив В.Гайдару (директору КП «Простір Інноваційних Креацій «Палац» Володимиру Гайдару – ред.) освятити місце проведення заходів! Організатори, а це благодійний фонд Шевченка, гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей! Ми звісно за проведення заходів, але не таких!» – написав Марцінків у Facebook.

Організатори фестивалю Porto Franko, на якому виступав гурт, наразі не коментували заяву.