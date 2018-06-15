Балух не може свідчити в суді через стан здоров’я

Український активіст Володимир Балух не може свідчити в суді, оскільки погано себе почуває, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, до будівлі підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду Криму приїхала швидка допомога. Лікарі зробили укол Балуху, однак його стан здоров’я не покращився, зазначає кореспондент.

Перед цим 15 червня суд допитав колишню дружину Балуха Наталю. Вона пояснила суду, що їй відомо про неодноразові конфлікти Володимира Балуха з начальником ізолятора тимчасового тримання Роздольненського району Анатолієм Ткаченком. За її словами, Ткаченко постійно ображав Володимира за національною ознакою.

Балух від 19 березня продовжує голодування через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими. Адвокат Ольга Дінзе заявила, що український активіст Володимир Балух за час голодування втратив 30 кілограмів ваги.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним в зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Інша справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього. Суд у цій справі триває.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.