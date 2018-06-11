Балуха в СІЗО поміщали в камеру, де можна лише стояти чи сидіти – правозахисники

Українського активіста Володимира Балуха, який 85 день голодує в Сімферопольському СІЗО в анексованому Росією Криму, поміщали в «олівець» (вузька камера, в якій можна тільки стояти або сидіти) і протримали там близько двох годин, повідомляє Кримська правозахисна група.

За її даними, це сталося 10 червня, після того, як Балуха привезли в СІЗО Сімферополя з ізолятора тимчасового тримання Роздольного.

За інформацією правозахисників, в українця без пояснення причин взяли відбиток пальця правої руки. Володимир Балух поскаржився родичам, що в задушливому приміщенні він відчув сильний біль в голові і серці, йдеться в повідомленні.

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«Коли Балуха привели в його камеру, він виявив, що з камери зник телевізор, про наявність якого повідомляє в своїй офіційній відповіді українському омбудсмену російський омбудсмен Тетяна Москалькова ... Насправді, Балух у камері на даний час перебуває один, співкамерника у нього немає, а телевізор був єдиним джерелом інформації», – йдеться в повідомленні.

Кримська правозахисна група розцінює це як необґрунтовану ізоляцію українця від зовнішнього світу з метою чинити на нього додатковий тиск.

За інформацією правозахисників, у СІЗО Сімферополя відмовилися коментувати ситуацію.

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Раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова у відповіді на запит української колеги Людмили Денисової повідомила, що Балух «не скаржиться на жорстоке поводження» в СІЗО Сімферополя. За її словами, його утримують у двомісній камері площею 10,5 квадратних метрів, обладнаній відповідно до встановлених стандартів. У камері є телевізор і бак для питної води.

Напередодні кримський архієпископ УПЦ КП Климент повідомив, що психологічний стан українського активіста Володимира Балуха «дуже важкий».

Балух від 19 березня продовжує голодування через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими. Адвокат Ольга Дінзе заявила, що український активіст Володимир Балух за час голодування втратив 30 кілограмів ваги.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним в зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Інша справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього. Зараз триває суд у цій справі.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.