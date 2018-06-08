Крим: у справі про конфлікт Балуха з начальником ІТТ повторно допитають свідка обвинувачення

У підконтрольному Кремлю Роздольненському районному суді Криму на засіданні у справі українського активіста Володимира Балуха повторно допитають свідка звинувачення – співробітника ізолятора тимчасового утримання Сергія Тишина.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, таке рішення ухвалила суддя Тетяна Пиркало на засіданні, яке проходило 8 червня.

Крім того, під час процесу суддя відмовила стороні захисту у задоволенні клопотання про витребування інструкції для внутрішнього користування ізолятора тимчасового утримання, де стався конфлікт між Балухом і начальником ІТТ Валерієм Ткаченком.

Захист хотів отримати цю інструкцію, щоб зрозуміти, чи діяв під час конфлікту начальник ІТТ згідно з інструкцією.

Як повідомляється, суддя оголосила перерву в судовому процесі до 15 червня для виклику Тишина в суд.

Кореспондент Крим.Реалії повідомив, що присутній на суді Балух, який прийшов на суд у вишиванці, сильно схуд внаслідок голодування, яке він тримає вже більше трьох місяців. Як раніше розповідала його адвокатка Ольга Дінзе, активіст втратив 30 кілограмів ваги.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Інша справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.