МЗС України вимагає звільнити Балуха: його життя під загрозою

Міністерство закордонних справ України вимагає звільнити українського активіста Володимира Балуха, який 82 дні голодує в СІЗО в анексованому Росією Криму на знак протесту проти вироку. Як написала 8 червня у Twitter речниця відомства Мар’яна Беца, життя Балуха під загрозою.

«Політв’язень Балух голодує більше ніж 80 днів в окупованому Криму. Його життя під загрозою. Вимагаємо його звільнення», – написала Беца.

Адвокат Ольга Дінзе раніше повідомила, що український активіст Володимир Балух за час голодування втратив 30 кілограмів ваги.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

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Інша справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.