Балуха поміщали в «стакан» у СІЗО – Чийгоз

Керівництво сімферопольського СІЗО провело черговий обшук у засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, який на знак протесту голодує понад 85 днів. Про це 12 червня сайту Крим.Реалії повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«Днями у Володимира були чергові обшуки. Вночі начальник СІЗО особисто проводив обшук. Потім його помістили в «стакан» (вузька камера, в якій можна лише стояти або сидіти – ред.)… Хотілося б, щоб він не доводив свій стан до критичного», – розповів Чийгоз.

Коментарі керівництва СІЗО з цього приводу відсутні.

Керівництво сімферопольського СІЗО не вперше проводить особистий обшук у Володимира Балуха в нічний час.

11 червня Кримська правозахисна група повідомила, що Балуха протримали у вузькій камері близько двох годин, а з камери, де в’язень перебуває постійно, зник телевізор.

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Кримська правозахисна група розцінює це як необґрунтовану ізоляцію українця від зовнішнього світу з метою чинити на нього додатковий тиск.

Раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова у відповіді на запит української колеги Людмили Денисової повідомила, що Балух «не скаржиться на жорстоке поводження» в СІЗО Сімферополя. За її словами, його утримують у двомісній камері площею 10,5 квадратних метрів, обладнаній відповідно до встановлених стандартів. У камері є телевізор і бак для питної води.

Балух від 19 березня продовжує голодування через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими. Адвокат Ольга Дінзе заявила, що український активіст Володимир Балух за час голодування втратив 30 кілограмів ваги.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним в зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).