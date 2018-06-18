Омбудсмани України і Росії розробляють «дорожню карту» відвідувань ув’язнених – Москалькова

Російський омбудсман Тетяна Москалькова повідомила на своїй сторінці у Facebook, що під час зустрічі з українською колегою Людмилою Денісовою вони почали працювати над створенням «дорожньої карти» відвідування громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі в Росії та Україні.

«Сьогодні відбулася дуже важлива зустріч з уповноваженим з прав людини Верховної Ради України Людмилою Денісовою. В результаті зустрічі розпочалося вироблення «дорожньої карти» відвідування громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі», – написала Москалькова.

Зустріч двох омбудсменів відбувалася 18 червня в Москві в закритому режимі.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила 18 червня, що адміністрація СІЗО в Москві не дозволила їй зустрітися із засудженим українцем Романом Сущенком. 15 червня Денісова поїхала в колонію до Олега Сенцова, але її не пустили. Згодом українського омбудсмана також не пустили до Миколи Карпюка.

Раніше в червні під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах. 13 червня Денісова вирушила до Росії. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.