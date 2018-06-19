Денісова заявляє про зрив домовленостей про відвідини українських в’язнів у Росії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє про зрив домовленостей з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою про відвідини українських громадян, які перебувають в ув’язненні в Росії. Про це український омбдсман написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Денісова повідомила, що вчора, 18 червня 2018 року, вона домовилася з омбудсманом Росії Тетяною Москальковою про візити до політв’язнів. Зокрема, Москалькова мала відвідати керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, для цього його мали переправити в київське СІЗО. У цей час Денісова, відповідно до домовленостей, мала відвідати Олега Сенцова. Крім того, Москалькова мала відвідати Максима Одинцова і Олександра Баранова. Далі Денісова і Москалькова мали разом відвідати Романа Сущенка.

«Потім вже подальші кроки по відвідуванню мною Челябінська, де знаходиться Станіслав Клих і Олександр Кольченко. Потім відвідати Миколу Карпюка у Володимирі, пізніше здійснити візит в Ростов і Крим. Такі домовленості були на вчора. Втім, знов нічого не відбулося», – зазначила Денісова.

«Я знову змушена констатувати, що Тетяна Москалькова не приймає рішення, а лише артикулює те, що їй доручили донести. Мене знову запросили на переговори. Я їду, але...», – написала вона.

18 червня у Москві відбулася зустріч омбудсманів України і Росії Людмили Денісової і Тетяни Москалькової. По її завершенню Тетяна Москалькова розповіла журналістам, що домовилася з Денісовою про взаємне відвідування режисера Олега Сенцова в російській колонії та журналіста Кирила Вишинського в Херсоні. А також про початок створення «дорожньої карти» відвідування громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі в Росії та Україні.

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Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила 18 червня, що адміністрація СІЗО в Москві не дозволила їй зустрітися із засудженим українцем Романом Сущенком. 15 червня Денісова поїхала в колонію до Олега Сенцова, але її не пустили. Згодом українського омбудсмана також не пустили до Миколи Карпюка.

У МЗС України висловили протест через відмову Людмилі Денісовій відвідати Миколу Карпюка.

Раніше в червні під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах. 13 червня Денісова вирушила до Росії. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.