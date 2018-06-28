Рибалки голодують із відчаю: у Криму утримують екіпаж судна «ЯМК-0041»

Судно «ЯМК-0041» з портом приписки в Очакові було затримане 4 травня неподалік від мису Тарханкут і доставлене на територію анексованого Криму «для проведення процесуальних дій». Російські прикордонники повідомили, що українські рибалки «здійснювали незаконний промисел камбали-калкана в економічній зоні Росії».

Відтоді російські силовики утримують весь екіпаж судна у складі п’яти осіб. Це Сергій Калиниченко, Руслан Скрипник, Олег Блок, Геннадій Отічко та капітан Віктор Новицький. Всі ‒ жителі Очакова або Очаківського району Миколаївської області. Наприкінці червня, зі слів кримського адвоката Еміля Курбедінова, стало відомо, що українські моряки оголосили голодування.

Директор приватного рибальського підприємства в Очакові Олександр Громовий стверджує, що утримувані українські моряки перебувають на межі зриву.

«Кілька днів тому дружина капітана Тетяна Новицька була у Криму разом із дружинами інших моряків. Ситуація сьогодні має такий вигляд: рибалки, які утримуються під конвоєм у військовій частині в Балаклаві, оголосили голодування, але до них не пустили дружин. Тільки до одного з них на кілька хвилин пустили матір. До них не пускають адвокатів, вони на межі зриву через невідомість. Віктора Новицького, як і раніше, утримують у СІЗО, місяць тому йому продовжили термін утримання під вартою ще на місяць. Поки що не видно жодної перспективи у звільненні цих хлопців. Ми від імені дружин, громадських організацій звернулися до голів фракцій Верховної Ради України з надією, що вони, можливо, відреагують. Проводимо зараз широку роботу в ЗМІ, просто держава, на жаль, не хоче цим займатися», – заявляє він.

Олександр Громовий переконаний, що те, що сталося з «ЯМК-0041», ‒ це відповідь Росії на затримання кримського судна «Норд», – але нарікає, що українські дипломати нібито не хочуть займатися обміном.

«Міністерство закордонних справ узагалі не хоче займатися цією справою, бо й ті, і інші ‒ громадяни України. Саме на обмін натякають силовики в бесідах із родичами, але МЗС України вважає, що це доведе неправомірність позиції України. Але люди страждають, вони оголосили голодування, вони в розпачі й не бачать майбутнього. Тому що робити далі, ми поки не знаємо. Їхнє голодування спрямоване проти незаконного утримання на території військової частини. Жодних звинувачень їм не висунули, тільки Новицькому ‒ браконьєрство. Ми випускаємо судна на риболовлю, але всіх попереджаємо: ні в якому разі не наближатися до 12-мильної зони, до державного кордону України, адже можливі провокації з боку росіян. Ми з прикордонниками постійно працюємо, було кілька нарад із цього приводу. Всіх особисто попереджаємо про небезпеку таких провокацій», – каже Громовий.

Еміль Курбедінов уточнює, що останні два дні моряків уже не утримують у військовій частині.

«Мені та моєму колезі Едему Семедляєву вдалося з ними зустрітися 25 червня. Нам точно відомо, що 20 червня голодування вже було. Вони, звісно, були виснажені, з ними були дружини ‒ ті сказали, що хлопці дуже схудли, здоров’я трохи похитнулося у них. Але морально вони тримаються, вони молодці з цієї точки зору. Тільки вчора їх повторно допитали як свідків. Стосовно Руслана Скрипника завели адміністративне провадження за дрібне хуліганство, його затримала поліція. Думаю, проти нього була якась провокація. Я думаю, що це, звісно, питання політичне, й це питання про обмін. Саме тому моряки досі перебувають на території Криму. Зараз вже їх так не утримують, ніяких розпоряджень не залишати півострів немає ‒ тільки приходити на допити», – каже адвокат.

Еміль Курбедінов виділяє основні напрямки роботи для відстоювання прав українських рибалок.

«Наразі більш-менш прийнятно ‒ це щоб усі ці моряки опинилися в консульстві України на території Росії. Це один із головних кроків, які ми будемо вимагати. Ми написали кілька заяв, зокрема й про те, щоб провели перевірку з приводу незаконного утримання цих моряків. Сьогодні знову проводитимуть слідчі заходи з ними. Залежно від того, що це буде, ми вже далі будемо рухатися. Ми також подали до суду, щоб він також провів перевірку щодо працівників прикордонної служби. Буквально вчора (26 червня ‒ ред.) ми подали кілька заяв, щоб морякам повернули їхні паспорти. Чекаємо офіційних відповідей, щоб їм хоча б дали спокійно пройти до консульства України, де вони будуть у таких же умовах, у яких перебувають моряки «Норда» в консульстві Росії на материку», – пояснив Курбедінов.

Український політолог Валерій Димов вважає, що «ЯМК-0041» може бути не останнім судном, що його затримає Росія поблизу Криму.

«Думаю, обмін можливий, але після того як, очевидно, будуть якісь поступки з українського боку, на які розраховує Росія. Тут уже питання, коли чергове українське судно буде затримане, коли чергові громадяни України стануть заручниками путінської політики. Я думаю, що на цьому росіяни не зупиняться. Україні слід спочатку, звісно, цих хлопців звільнити. Думаю, що це станеться на паритетних умовах ‒ звільнять екіпажі «Норда» та «ЯМК-0041», але тільки після вироків судів. У російському обов’язково впишуть, що українських моряків звинувачують у браконьєрстві поблизу кордону Росії. Вони легітимізують анексію, тому що вважають Крим російською територією», – наголошує політолог.

Довідка: 25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі.

У відповідь управління ФСБ Росії в анексованому Криму порушило кримінальну справу стосовно співробітників Держприкордонслужби України, які затримали судно в Азовському морі. Українські прикордонники назвали це «тиском на Держприкордонслужбу України».

3 травня Держприкордонслужба України повідомила, що «росіяни почали тверду політику затримання та огляду суден», що прямують через Керченську протоку. 4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.

Після затримання «ЯМК-0041» російський діяч Михайло Шеремет (у Росії його називають «депутатом Держдуми від Криму» – його незаконно, всупереч міжнародному праву, «обрали» до нижньої палати парламенту Росії на окупованій частині території України, у Криму) запропонував обміняти членів екіпажів цих суден.

Пізніше помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив, що обмін екіпажів українського судна «ЯМК-0041», затриманого російськими прикордонниками, і кримського судна «Норд», затриманого українськими прикордонниками, неможливий, бо всі ці рибалки є громадянами України.