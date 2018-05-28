«Ми їх цап-царап». ФСБ заявляє про розшук представників ДПСУ через затримання корабля «Норд»

Федеральна служба безпеки Росії заявляє, що представники Державної прикордонної служби України, які затримали екіпаж рибальського корабля «Норд», оголошені в міжнародний розшук.

«Вони, звичайно, перебувають в Україні, але як тільки вони кордон перетнуть, там ми їх цап-царап – і будемо садити за діяльність, в якій вони в цей час уподібнилися сомалійським піратам. Так в цивілізованих державах не чинять», – заявив голова управління ФСБ в анексованому Росією Криму Віктор Палагін.

За його словами, ФСБ встановила особи прикордонників, які причетні до затримання корабля.

25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі.

Приморський районний суд Маріуполя оштрафував громадян України, членів екіпажу заарештованого керченського судна «Норд», але їхні адвокати оскаржили це рішення. Пізніше члени екіпажу кілька разів намагалися залишити материкову частину України, але з наявними у них паспортами громадян Росії це на законних підставах зробити неможливо.

У квітні українські прикордонники повідомили, що двоє членів екіпажу корабля «Норд» «обманним шляхом виїхали з України в Білорусь».

У відповідь на затримання «Норда» управління ФСБ Росії в анексованому Криму порушило кримінальну справу стосовно співробітників Держприкордонслужби України, які затримали судно в Азовському морі. Українські прикордонники назвали це «тиском на Держприкордонслужбу України».

Із липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

За період із 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року до закритих портів Криму зайшло 591 судно-порушник.