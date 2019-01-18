В ОБСЄ спростували заяву Клімкіна про спільну миротворчу місію з ООН – ЗМІ

Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Сайдік спростував інформацію про те, що ОБСЄ пропонують створити спільну миротворчу місію з Організацією Об’єднаних Націй на сході України. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Сайдік заявив, що ОБСЄ не висувала пропозицій щодо розміщення на Донбасі спільної місії ОБСЄ та ООН.

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Водночас, додають у виданні, в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ «вітають будь-які додаткові заходи, які допомогли б зменшити наявні загрози», а ОБСЄ готова «пропонувати свій досвід», накопичений під час роботи в України з початку бойових дій.

16 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що представники ОБСЄ в Тристоронній контактактній групі запропонували створити спільну місію ООН і ОБСЄ.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.