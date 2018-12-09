Через корупцію світова економіка щороку втрачає 2,6 трлн доларів – ООН

Через корупцію світова економіка щороку втрачає 2,6 трильйона доларів, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш у Міжнародний день боротьби з корупцією. Ці кошти складають близько п’яти відсотків глобального ВВП.

За його даними, щорічний обіг хабарів у світі складає один трильйон доларів.

«Корупція існує у всіх країнах – багатих і бідних, на півночі і на півдні. Вона є посяганням на цінності та ідеали Організації Об'єднаних Націй. Корупція позбавляє людей шкіл, лікарень, відлякує інвесторів і веде до розбазарювання природних ресурсів. Вона підриває верховенство права і сприяє скоєнню інших злочинів», – сказав Гутерріш.

Згідно з дослідженням міжнародної організації в галузі боротьби з корупцією Transparency International, Україна посідає 130-134 місце в індексі сприйняття корупції.