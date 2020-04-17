(Друкуємо мовою оригіналу)

«Его хата с краю, первым врагов встречает и своим помогает» – так говорят о жителе села Орловка Анатолие Мирошниченко военные и волонтеры. Ему 70 лет. До пенсии успел и с космонавтами подружиться, и в Таджикистане детей поучить. С началом боевых действий на Донбассе Мирошниченко решил, что можно своими умениями приблизить победу Украины. Сейчас он бесплатно ремонтирует автомобили военным и волонтерам.

Анатолию Григорьевичу Мирошниченко 70 лет. Живет он в крайнем домике в селе Орловка неподалеку от Авдеевки.

Почему я «бендера»? А потому что на украинском умеешь разговаривать



Мирошниченко говорит с нами на хорошем украинском языке.

Почему? «Потому что украинец», – просто объясняет Анатолий Григорьевич. И добавляет, смеясь: «Так что для тех – я оккупант, «бендера» и фашист. Спрашиваю: а почему я «бендера»? А потому что на украинском умеешь разговаривать».

От Средней Азии до космоса

Родом Анатолий Григорьевич из села Райполе Днепропетровской области.

Говорит, что до пенсии 26 лет был учителем. Решил работать в школе по примеру своего учителя труда.

Он 10 лет сталинских лагерей отсидел за четыре строчки в стенгазете

«Он такой: все, что взял, – все в дело мог пустить. А потом, когда он уже умер, нам сказали, что он 10 лет сталинских лагерей отсидел только всего-навсего за четыре строчки в стенгазете, написал стишок. 10 лет. Он пришел оттуда нервный такой, но себя полностью отдавал детям», – вспоминает волонтер.

Сначала работал по обмену – в Средней Азии, в Таджикистане, потом – на Донбассе. Из Таджикистана попал в Афганистан. Как раз на свой день рождения получил повестку.

Мужчина вспоминает: «25 человек собрали, в автобус, на полигон. Одежду забрали, выдали военную. Кому автомат, пулемет. А мне – снайперскую винтовку. И вперед».

Месяц пробыл в Афганистане. Но повоевать не успел.

С гордостью Мирошниченко вспоминает, как служил в Центре дальней космической связи неподалеку от Евпатории. Показывает комсомольский билет с автографами летчиков-космонавтов. Говорит с улыбкой, что со всеми за руку здоровался.

«Командир отряда космонавтов Каманин, Елисеев, Горбатко, Кубасов, Шаталов, Валентина Терешкова, Попович, Волынов, Волков», – сообщает Мирошниченко, показывая на подписи космонавтов.

Говорит, была еще и фотография с автографами, но ее «украли» сослуживцы.

Война: российские снаряды полетели на село

12 апреля для Мирошниченко стало вдвойне символичным. Тут тебе и День космонавтики, и день захвата Славянска российскими гибридными формированиями.

Граница – это святое

«Русскую весну» на Донбассе Мирошниченко не принял и воспринял. Вот как Анатолий Григорьевич объясняет свою позицию: «Есть тут такие, что «Путин приди», «Путин, нам помоги». Я в Советской армии служил. И знал, что границу нельзя нарушать. Граница – это святое».

Он говорит, что в Орловке поначалу было человек пять патриотов, которые не боялись и в открытую помогали украинским военным. «Несломленные» – так говорит о них Анатолий Григорьевич.

Военных позиций в селе не было и нет. Ближайшие – в десятках километров. Но снаряды со стороны оккупированной российскими гибридными силами Ясиноватой тут взрывались периодически, вплоть до прошлого года.

Например, в 2016 году попало в школу. Вот что говорит Мирошниченко: «Вошло, пробило крышу. И тут кольцо это баскетбольное, – прямо в кольцо и в пол. «Грады».

А последний сильный обстрел села был в прошлом году 11 апреля. Насчитали не менее семи прилетов.

Спасло то, что дети со стадиона разбежались по домам

«Спасло то, что дети со стадиона разбежались по домам: начал моросить дождик. И люди с огородов разошлись по домам. И ни по кому нигде не попало», – вспоминает волонтер.

Машины

Когда мне 10 лет было, я уже автомобиль научился водить



«Когда мне 10 лет было, я уже автомобиль научился водить. И была любимая книжка «Учебник водителя 3-го класса».

Очень много дало Красноармейское педучилище. Автодело у нас было. Они столько всего дали тому, кто хотел!», – объясняет Мирошниченко корни своей любви к машинам.

А еще добавляет: «Я же кардиолог. Слышу, как работает двигатель».

Мирошниченко вспоминает, что как-то давно помог одному немцу починить «Мерседес», уехал с ним в Германию и прожил там какое-то время, торгуя запчастями.

Сейчас он мог бы жить себе спокойно на пенсии. Но стал помогать военным чинить автомобили. Почему?

Всех выручаю. Бесплатно. Ну вот такой человек. Патриот Украины

Он отвечает так: «Мы все делаем одно дело. Для мира. Увидел, поехал: беда. Все, выручаю. Всех выручаю. Бесплатно. Ну вот такой человек. Патриот Украины».

А пока мы общаемся, помощи от автомеханика ждет очередной военный внедорожник на еврономерах.

Политика. Здесь полно каналов из оккупации

О войне и политике волонтер Мирошниченко говорит так: если бы прекратили в Донецк и Луганск платить пенсии, все бы уже давно закончилось.

Получил российский паспорт – пусть тебе Россия теперь и платит

«Получил российский паспорт – пожалуйста, пусть тебе Россия теперь и платит. А как по-другому», – рассуждает Анатолий Григорьевич.

А еще он говорит, что в Орловке люди смотрят больше семи десятков каналов из Донецка и России. Сигнал оттуда такой сильный – хоть на землю клади антенну, все равно пробьется.

Зато украинские каналы – только у Анатолия и у соседки. Он специально перепробовал много разных приставок для цифрового телевидения.

Мирошниченко не только ремонтирует машины, еще он работает на земле, выращивает овощи, фрукты и цветы. Всегда улыбается.

Вот только власть, говорит, пытается неправильно поступать: «Поехал Ермак в Минск, люди начали возмущаться. В Киеве притихли и отвлекают внимание, чтобы попробовать договориться по-другому, по-тихому».

Победа будет за нами, как ни крути



Но ничего, говорит Мирошниченко: «победа будет за нами, как ни крути!».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).