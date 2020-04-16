(Друкуємо мовою оригіналу)

Третий город в ОРЛО – на самоизоляции. В Первомайске – городе-спутнике 100-тысячного Алчевска – после двух зараженных COVID-19 ограничили работу транспорта и ввели «строгий режим самоизоляции». Местные возмущаются, что снова группировка «ЛНР» о таких ограничениях сообщает под ночь. Люди просто не успевают подготовиться. Но больше люди переживают из-за того, что от них скрывают настоящее количество зараженных.

С шести часов вечера 15 апреля в неподконтрольном Украине Первомайске в Луганской области ввели строгий режим самоизоляции граждан с обязательным ношением масок. Кроме того, в городе запрещено передвижение всех видов общественного транспорта – городского и междугороднего, кроме аварийных и тех, которые доставляют продукты. Причина – новый зафиксированный случай заражения коронавирусом, говорят в группировке «ЛНР».

«Новый заболевший – житель Первомайска. Человек, с большим кругом контактов. При проведении эпидрасследования было выяснено достаточно много потенциально зараженных, по этой причине было принято решение о прекращении транспортного сообщения с Первомайском на период локализации инфекционного процесса», –заявила представитель группировки «ЛНР» Наталья Прищепа.

Это уже третий город ОРЛО, в котором вводят такие меры. Ранее изолировали – Хрустальный и Антрацит. При этом местные жители в социальных сетях возмущаются: предупреждают о таком поздно, а главное – формулируют эти ограничения так, что никто никому ничего не должен.



«Я знаю, что такое чрезвычайная ситуация, понимаю, что такое чрезвычайное положение. Что такое строгий режим самоизоляции? Это типа изолировался и такой сидишь строгий? Или как?», – спрашивают жители.

«При карантине надо содержать народ как-то. А тут самоизоляция. Ты сам такой отказался работать, передвигаться, в итоге сам решил сдохнуть от голода и от болезней, потому что на лекарства у тебя нет денег», – пишут в социальных сетях.

«Два человека в Антраците – вводим карантин, два человека в Красном Луче – вводим карантин, два человека в Первомайске – срочно, карантин. Я боюсь представить, что будет, если заболевших в городах станет более десяти. Вы введете танки и начнете всех стрелять? Как так можно? И что за привычка, объявлять о запрете въезда-выезда в ночь. У людей тоже свои планы какие-то, нужно успеть съездить к родным, привезти им еду, забрать детей от бабушек с дедушкой. Идиоты!», –комментируют жители Первомайска.



Также жители отмечают, что среди зараженных – главный лор-врач городской больницы. А причина почему доктор заразился в том, что нет нужной защиты в медучреждениях. Хотя в группировке «ЛНР» твердят, что врачам всего хватает – и перчаток, и масок.

«Пусть рассказывают сколько угодно про спецзащиту. Они пусть в больницу приедут без телевидения, когда их никто не ждет. А то на камеру все есть, а на следующий день приходишь – а врач без маски принимает всю смену», – пишут в соцсетях.

«Никто не думает и не снабжает больницы такими элементарными средствами защиты. Хотя врачам уже вообще никак нельзя болеть. А то лечиться будем своими силами. Если подумать о масштабах трагедии, то много лежит и в хирургии, и в неврологии. Если и врачей не будет, то капец. Вот и наша власть. Все для людей», – пишут жители Первомайска.

«Мой отец работает хирургом. В день по 40-50 человек принимает. Вы правда думаете, что ему больница выдает столько пар перчаток на каждый день?», – комментируют в соцсетях.

Кроме того, жители Первомайска отметили, что не видели, чтобы машины, которые привозят продовольствие в город с остальной части ОРЛО, дезинфицировали. Также, как и не знают о том, а проводят ли дезинфекцию в самом городе.

«Нас закрыли. А что дальше? Они ищут, кто контактировал с этим пациентом. А где контактировал? Магазины будут мыть? Улицы, подъезды. Скольких он заразил они считают, а где эти зараженные ходили? Закрываете город, будьте добры тогда хоть «помойте его». А то сидите тихонько, заражайтесь, а мы вас типа от коронавируса спасаем», – отметили в соцсетях.

Всего в ОРЛО на данный момент зафиксировано 17 случаев инфицирования коронавирусом. В группировке «ЛНР» заявляют, что ограничения в Первомайске временные. Нужно 14 дней, чтобы выявить людей, которые контактировали с зараженным 17-м пациентом. При этом продовольствия и все необходимые товары в город будут предоставляться, обещают местным.

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