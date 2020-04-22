У Росії місця в лікарнях для хворих на COVID-19 закінчаться за 3-4 тижні – мер Москви

У разі збереження нинішніх темпів поширення коронавірусної інфекції в Росії місця в лікарнях закінчаться через три-чотири тижні, сказав на засіданні координаційної ради при уряді Росії мер Москви Сергій Собянін.

За словами Собяніна, загальна кількість місць у російських лікарнях становить 80 тисяч. Але за умови збереження сьогоднішнього темпу поширення вірусу найближчим часом може знадобитися 30 тисяч ліжок.

«За сьогоднішній день ми заповнили додатково 600 ліжок. 600 ліжок – це лікарня в Комунарці (одна з головних лікарень для прийому хворих на COVID-19 у Москві – ред.), образно висловлюючись. І такий темп зберігається», – пояснив Собянін.

Станом на 22 квітня в Росії зареєстрували 57,9 тисячі випадків захворювання на COVID-19, за останню добу – 5236 нових випадків, з них 2548 в Москві.