На Дніпропетровщині відкрили справу через спалах коронавірусу в реабілітаційних центрах

На Дніпропетровщині відкрили справу через виявлення коронавірусу в реабілітаційних центрах міста Підгородне, що в передмісті Дніпра. Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратурі.

За даними відомства, серед людей, які живуть у трьох реабілітаційних центрах міста, виявили 26 випадків зараження.

Наразі медики беруть аналізи в усіх людей, які перебувають в цих реабілітаційних центрах. Також здійснили дезінфекцію приміщень.

Провадження відкрили за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних норм).

Разом з тим голова обласної ради Святослав Олійник повідомив, що коронавірусну інфекцію виявили в мешканців реабілітаційних центрів, які діють за підтримки релігійної організації, і їхні представники були присутні на біблійній школі ХЦ «Нове покоління» в Першотравенську, де раніше ствся спалах коронавірусу.

За даними голови облради, станом на 23 квітня в реабілітаційних центрах Підгородного виявили 24 випадки зараження: одна людина шпиталізована, стан інших не потребує доправлення до лікарні.

В одному з реабілітаційних центрів – «Здорове суспільство», з яким вдалося звязатися Радіо Свобода, кажуть, що не поінформовані про те, скільки позитивних проб на коронавірус виявили в їхніх мешканців. Загалом в центрі проживає 42 людини, зараз будівля центру ізольована й охороняється правоохоронцями, сказав керівник центру Дмитро Ігошин. Він також підтвердив, що представники центру брали участь в біблійній школі в Перотравенську.

Станом на 24 квітня на Дніпропетровщині підтвердили 195 випадків COVID-19. Одна людина померла, 11 одужали.