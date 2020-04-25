Житель Тернополя вчинив самогубство під час обсервації в лікарні

39-річний житель Тернополя, який 14 квітня повернувся з Польщі, вчинив самогубство під час обсервації, повідомив Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

За повідомленням, протягом двох років чоловік майже весь час жив за кордоном, 20 квітня потрапив на обсервацію у міську лікарню №3. Симптомів коронавірусу у нього не було.

«Чоловіку 39 років, одружений, виховував чотирьох дітей. Йому ніхто не приносив у лікарню передач. Чоловік тричі на день отримував лікарняне харчування. У палаті, в якій він жив сам, був індивідуальний санвузол і балкон. Ввечері, 24 квітня, чоловік зачинився у палаті. На вечірньому обході медики не змогли відчинити двері, тому викликали поліцію. У палаті виявили людину без ознак життя», – йдеться в повідомленні.

Причина самогубства наразі невідома.

Згідно з рішенням уряду, ті, хто приїжджає з-за кордону, має проходити обов'язкову обсервацію (це не самоізоляція у власних домівках, а перебування усіх осіб, що повернулися з однієї країни в одному місці).