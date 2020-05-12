В Україні викрили адміністраторів груп у соцмережах, які пропагували сепаратизм і переворот – СБУ

У Службі безпеки України повідомили про викриття діяльності групи інтернет-агітаторів, які «за вказівкою російських кураторів» поширювали у мережі публічні заклики до зміни державних кордонів і повалення влади.

«Досудове розслідування встановило, що двоє мешканців Хмельницького та Івано-Франківська адміністрували в соцмережах спільноти сепаратистського спрямування. Зловмисники діяли під «прикриттям» української SMM-структури. В інтернеті вони поширювали переважно деструктивний контент: фейки про карантинні обмеження через COVID-19, дискредитацію органів державної влади. Та головне – агітатори інспірували протести та просували ідеї федералізації України. Результати лінгвістичної експертизи цих матеріалів підтверджують: вони містять публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, насильницького повалення конституційного ладу», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними спецслужби, правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, слідчі дії тривають, питання про оголошення підозри вирішується. Попередня кваліфікація – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.