СБУ просить Google та Apple заблокувати заборонені російські додатки

Служба безпеки України просить Google та Apple заблокувати заборонені російські додатки.

«Служба безпеки України звернулася до іноземних компаній «Google, LLC» і «Apple Inc.» щодо поширення на їхніх сервісах «Play Market» і «App Store» мобільних додатків, в тому числі російских соцмереж, розроблених юридичними особами, стосовно яких діють економічні та інші обмежувальні санкції», – повідомила СБУ у фейсбуці.

Служба безпеки також звернулася до Міністерства закордонних справ з проханням поінформувати іноземних партнерів, які працюють на території нашої держави, про дотримання вимог чинного законодавства.

У травні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко заборонив на три роки соціальні мережі «Вконтакте» та «Одноклассники», сайти Mail.Ru Group, сервіси «Яндекс» та низку інших ресурсів. Цьогоріч чинний президент Володимир Зеленський продовжив заборону.

У вересні 2020 року російська соціальна мережа «ВКонтакте» на офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому мережею тепер можна користуватися без допомоги стороннього софту.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко доручив перевірити цю інформацію.