Міністри оборони НАТО зібралися вперше після інавгурації Байдена

Відеоконференція міністрів оборони країн-членів НАТО почалася 17 лютого. Це перша така нарада з моменту вступу на посаду президента США Джо Байдена.

Під час конференції мають розглянути питання бюджету НАТО, розширення місії в Іраку і можливе завершення операції в Афганістані. В ній вперше бере участь новий міністр оборони США Ллойд Остін.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав європейських союзників виконувати зобов’язання, пов’язані з ростом витрат на оборону. Домогтися вкладу в загальний бюджет НАТО від кожного союзника на рівні двох відсотків від внутрішнього валового продукту – така мета була поставлена ще в 2014 році, нагадав Столтенберґ. У той час Джо Байден був віцепрезидентом США.

Столтенберґ зазначив, що мета, поставлена у 2014 році стала відповіддю на «агресивну поведінку Росії, анексію Криму і більш жорстокі форми тероризму». Він наголосив, що ці загрози збереглися, а до них додалася кіберзагроза.

Конференція продовжиться 18 лютого.