МЗС Росії звинувачує НАТО в підбурюванні Києва до продовження конфлікту на Донбасі

Міністерство закордонних справ Росії звинувачує НАТО в підбурюванні Києва до продовження конфлікту на Донбасі. Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова в ефірі радіостанції «Вести ФМ» заявила, що НАТО «всіляко заграє з Києвом».

«При цьому, перебуваючи в контакті і тісних взаєминах з київським режимом, альянс не висловлює занепокоєння стосовно того, що там [на Донбасі] відбувається, а навпаки ще більше нацьковує київських політиків, ці гарячі голови, на так звані звершення, і це відбувається багато років. Гинуть діти, жінки, люди похилого віку», – заявила Захарова.

У Києві наразі не коментували слова офіційної представниці МЗС Росії.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.