Отношение к событиям весны 2014 года на оккупированных территориях давно сформировано: сейчас в каждую годовщину медиа оккупационных администраций лишь запускают по новому кругу все отработанные нарративы. Есть свои и ко дню захвата луганского управления СБУ, который группировки называют днем, «начавшим их историю». В этом здании, среди прочих, позже находилась тюрьма, и тем не менее, дату захвата – 6 апреля– боевики считают праздничной и сравнивают с днем взятия Бастилии.

В 2021-м эти СМИ говорили о шестом апреля как об «истории, которую написали вместе». Мы разобали, из чего состоит эта история.

Выдумка 1. К нам едет «Правый сектор»

В марте в информационное поле луганчан (ровно то же было и в Донецке) было запущен слух о 20-40 автобусах с «Правым сектором», которые уже едут в Луганск, чтобы убивать русскоговорящих и отдать их в рабство Западу. Ближе к захвату здания СБУ об этом уже серьезно говорили после пресс-конференций в кулуарах представители луганской городской и областной власти, еще более странно было это слышать от работников правоохранительных регионов.

В реальности, в Луганск в тот момент не направлялись никакие радикальные группы из Киева.



Среди луганчан ходили шутки, что здесь столько времени ждали «Правый сектор», что в результате приехали донские казаки и «Луганская гвардия».

Выдумка 2. Захват был крайней мерой, потому что на жителей востока нападали

«Жители Луганщины более месяца пытались мирно разговаривать с захватившими власть на Украине участниками так называемого «Евромайдана», однако в ответ получали лишь угрозы, – говорит сегодня украинцам в оккупации так называемый «депутат Народного Совета ЛНР» Юрий Юров. – Мы люди мирные, но не нужно на нас нападать, отдача будет сильной, и мы это доказали за семь лет».



Факты говорят об обратном: насилие в Луганске применялось именно к митингам за единство Украины. Многие митинги проукраинских активистов заканчивались нападениями со стороны «Луганской гвардии», казаков и «народных дружин». Как толпа разогнала акцию к 200-летию Тараса Шеченко 9 марта, запечатлено со многих ракурсов, и это уже вошло в историю:

Большинство акций в поддержку суверенитета, проходивиших весной 2014-го, можно найти на видео в YouTube. Ни на одном из них не зафиксировано проявлений насилия. Также не были агрессивны участники луганского Евромайдана, который проходил в городе зимой 2013-2014 годов. В январе на эту акцию напали люди, представившиеся афганцами, а в феврале казаки с митинга в поддержку президента Виктора Януковича.

Напротив, с 1-го марта 2014-го представители движения «Антимайдан» имели в городе полную свободу действий. В первый день весны был поднят флаг России над зданием облгосадминистрации. 2 марта было впервые захвачено здание облсовета. Его несколько раз очищали и снова захватывали, в последний раз и уже окончательно взяв 29 апреля.



Пророссийские митинги с большим или меньшим количеством участников, призывами к «народному референдуму», федерализации, флагами России и прямым аппелированием к России проходили весь март и апрель.

«Правый сектор» все не ехал.

Выдумка 3. СБУ захватили мирно

«Неравнодушными жителями Донбасса без единого выстрела», – сообщают сегодня каналы, подконтрольные группировке «ЛНР».

Выстрелов действительно не было. Охраняли здание три шеренги милиции, в самом здании было около 70 работников СБУ, которые в момент штурма «уничтожали секретные документы и спецтехнику», – ​ рассказывал Олег Животов, который в апреле 2014 года был первым заместителем начальника луганского СБУ.

«Мирно» ли захватили – вопрос спорный. До момента штурма собравшихся у входа людей поливали из шлангов, пустили слезоточивый газ. Не стоит забывать, что здание СБУ находится напротив парка и библиотеки имени Горького, где всегда было немало людей, то есть применение жесткой силы могло их зацепить – по крайней мере, так позже объясняли офицеры СБУ свои действия. Митингующие бросали в здание яйца, бутылки, палки, выбитые из бордюра учреждения камни, позже – дымовые шашки и коктейли Молотова, разбили окна, сломали двери – и зашли в здание с третьего раза.

Выдумка 4. Восстали луганчане

Среди местных жителей есть много свидетелей участия в митингах за Россию жителей не этого города, привезенных организованно как из городов области, так и из соседних областей Россий. Гостей местные легко идентифицировали, так как те не ориентировались в городе.

Из воспоминаний главного редактора луганского радио «Пульс» Ирины Коваль: «Асвабадители» представляли собой «маргинес», свезенный со всех концов Луганщины и Ростовской области РФ в том числе. Они толпились в палатках, а в «свободное время» бродили по городу, рассматривая его с раскрытыми ртами, было видно, что они вышли из низов социума. Несчастные люди, которые не смогли построить собственной жизни и пришли, чтобы разрушить наше».

Несмотря на захват административных зданий, в Луганске еще долго, до конца апреля, продолжались шествия в поддержку суверенитета Украины. И лишь после перехода конфликта в вооруженную фазу (штурм погранотряда и военных частей) сопротивление в городе было окончательно подавлено.

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