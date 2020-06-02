(Друкуємо мовою оригіналу)

Шесть лет назад, 2 июня 2014 года, в Луганске произошел взрыв возле здания облгосадминистрации, погибло 8 человек. Официальной версии происходящего до сих пор нет. А в группировке «ЛНР» в случившимся безапелляционно обвиняют Украину, называя это точкой, после которой мирные пути решения конфликта были исчерпаны. Но, при этом, не вспоминают захват военных частей в Луганске, обстрел пограничников под прикрытием мирного населения, и запугивание жителей города фейками из российских СМИ.

3 мая. 2014 год. Группировка «ЛНР» закидывала здание военного комиссариата в районе луганского автовокзала «коктейлями Молотова». Люди в камуфляжной форме и с нашивками «триколора» требовали от военных, которые находились в середине здания, «сложить оружие». На момент штурма в здании были 18-19-летние солдаты-срочники. Результат: пророссийские гибридные силы комиссариат захватили, с украинской стороны – два раненных.

В этот же день боевики штурмовали военную часть №3035 Национальной гвардии Украины. Кроме стрелкового оружия, боевики применяли гранаты. Национальная гвардия смогла отбить атаку.

Массово захватывать военные части в Луганске начали в конце мая.

28 мая вечером началась стрельба в районе части внутренних войск МВД в военном городке ВВАУШ. По информации Национальной гвардии Украины, это оказалось нападением на конвойный батальон. Здания батальона расположены отдельно от воинской части 3035. Национальной гвардии Украины первую волну штурма удалось отбить, а вот в момент «перерыва» к части пришли родственники «контрактников», которые просили отпустить «молодых солдат». После второй волны штурма украинские военные были вынуждены покинуть некоторые здания воинской части. Было ранено 5 человек. 30 мая от огнестрельных ранений в голову умер сержант Дмитрий Шелемени, которому было 22 года.

В это же время серьезные бои были в городе Александровске. Украинские военные более получаса пытались отбить попытку захвата части НГУ. Одна из реактивных гранат от РПГ, прилетевшая со стороны боевиков, попала в склад с боеприпасами. Он взорвался.

Интересно, что именно в это время российские СМИ запускают свои самые яркие страшилки. К примеру, что боевики «Правого сектора» расстреляли солдатов-срочников, которые отказались стрелять по мирному населению и перешли на сторону пророссийских боевиков. При этом, ранее российские СМИ сообщали, что мирными жителями группировка «ЛНР» не прикрывалась, к военным частям никто не приходил, так, а по кому ж тогда солдаты-срочники «отказались стрелять»?

30 мая. В результате нападения боевиков на погранзаставу «Дьяково» трое пограничников получили ранения.

31 мая. Боевики, численностью 150-200 человек, штурмовала воинскую часть № А1783 на Острой Могиле. По информации Луганского управления МВД, после нападения было похищено 31 автомат АКС-74, пулемет РПК-74, 17 пистолетов ПМ, а также 22 автомобиля, в основном грузовики, и 11 прицепов.

В ночь с 1 на 2 июня начался штурм Луганского погранотряда, который находился в Артемовском районе на квартале Мирном. На тот момент, это было здание единственной госструктуры, где еще не сняли украинский флаг.

Бой длился с 4 утра до 21:00. За 17 часов стороны один раз прервались на перемирие, чтобы вывезти раненых. Украинские пограничники отстреливались под «Ще не вмерла України». Для поднятия боевого духа пограничники «врубили на всю катушку» украинский гимн. В это же время российские СМИ запускают еще один фейк – луганчане спасают свой город от «Правого сектора».

В 14:55 в центре города возле Луганской областной госадминистрации прогремел взрыв. В результате 8 человек погибло, 28 ранено. Спустя 6 лет официальной версии тех событий так и не появилось. В интернете же можно найти несколько видео, в которых так и невозможно понять – кто и чем стрелял. А для группировки «ЛНР» 8 погибших человек стало возможностью перевести внимание от «стрельбы по своим же пограничникам» к «Украина обстреляла мирное население Луганска». И продолжить воевать с луганскими пограничниками и захватывать следующие воинские части.

3 июня 300 вооруженных боевиков группировки «ЛНР» захватили воинскую часть №А0194 в Каменнобродском районе Луганска. Украинские военнослужащие были эвакуированы, территория воинской части находится под контролем вооруженных людей. Среди личного состава воинской части пострадавших нет.

Уже 4 июня украинские военные оставили последний «форпост» в Луганске. Главная база Нацгвардии в Луганской области – 3035 была расположена в самом центре микрорайона, Городок завода «Октябрьской революции». По сообщению пресс-службы Нацгвардии, правоохранители отстреливались до последнего патрона и после десятичасового боя, израсходовав весь боезапас, отступили. Среди правоохранителей три бойца ранены.

В эту же ночь прекратилась стрельба и вокруг осажденной в районе квартала Мирный базы Луганского погранотряда. Как рассказывал начальник луганского погранотряда Сергей Дейнеко, отряд был передислоцирован в Луганский аэропорт, где находилась 80-я бригада.

К 5 июню 2014 года под контролем российских гибридных сил были все воинские части в Луганске и его окрестностях, а также главная база пограничников и их погранзастава в Станично-Луганском районе. Украинские войска сохраняли контроль только над Луганским аэропортом.

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