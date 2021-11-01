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Український криголам: судно британської побудови зберегло англійський комфорт (фото зсередини)

Найближчі тижні в одеському порту стоятиме український криголам «Ноосфера». В серпні 2021 року його придбали у Великій Британії для наукових досліджень в океані і обслуговування української антарктичної станції «Академік Вернадський».

Науковий корабель придбали за п’ять мільйонів доларів і науковці-полярники кажуть, що це невеликі гроші за можливості, які відкриває колишній «James Clark Ross». Науковці обіцяють екскурсії на судно для всіх охочих, але наступного місяця. Поки що на борт пропустили тільки журналістів, а також дитячі екскурсійні групи.
На борту судна вже є новий домашній порт &ndash; Одеса
1 На борту судна вже є новий домашній порт – Одеса
Ця лебідка занурює робочі прибори науковців в океанічні води. Максимальна робоча глибина 7 800 метрів (це максимальна глибина для 90% усього світового океану)
2 Ця лебідка занурює робочі прибори науковців в океанічні води. Максимальна робоча глибина 7 800 метрів (це максимальна глибина для 90% усього світового океану)
Найпростіші прибори досліджень &ndash; дночерпач, диск Секкі, сіть Джеді
3 Найпростіші прибори досліджень – дночерпач, диск Секкі, сіть Джеді
Пресофіцер&nbsp;&laquo;Ноосфери&raquo;&nbsp;Олександр&nbsp;Заклецький&nbsp;пояснює, що диском Секкі візуально вимірюється прозорість води
4 Пресофіцер «Ноосфери» Олександр Заклецький пояснює, що диском Секкі візуально вимірюється прозорість води
Сіть Джеді використовується для вилову крилю &ndash; на неї можна встановлювати сіть із різним діаметром отворів для відбору потрібних організмів
5 Сіть Джеді використовується для вилову крилю – на неї можна встановлювати сіть із різним діаметром отворів для відбору потрібних організмів
Справа від найпростіших приборів &ndash; батометри. Ці прилади розкриваються на заданій глибині, беруть пробу води і закриваються. Касети із чотирма батометрами використовуються для одночасного вимірювання різних течій на різних глибинах
6 Справа від найпростіших приборів – батометри. Ці прилади розкриваються на заданій глибині, беруть пробу води і закриваються. Касети із чотирма батометрами використовуються для одночасного вимірювання різних течій на різних глибинах
Керувати лебідкою можна з мостика над кормою
7 Керувати лебідкою можна з мостика над кормою
Допоміжний човен для перевезення екіпажу або вантажу
8 Допоміжний човен для перевезення екіпажу або вантажу
Переходимо до офіцерської їдальні &ndash; у кожного члена екіпажу і науковця своя серветка (залишились від англійців)
9 Переходимо до офіцерської їдальні – у кожного члена екіпажу і науковця своя серветка (залишились від англійців)
Їдальня виглядає як затишний клуб. Зліва у кутку стоїть старовинний відкорковувач для вина
10 Їдальня виглядає як затишний клуб. Зліва у кутку стоїть старовинний відкорковувач для вина
Раніше на стіні висів портрет Її Величності Єлизавети Другої, але його забрали після продажу криголаму Україні. Замість нього англійський екіпаж приклеїв поштову марку із портретом королеви
11 Раніше на стіні висів портрет Її Величності Єлизавети Другої, але його забрали після продажу криголаму Україні. Замість нього англійський екіпаж приклеїв поштову марку із портретом королеви
Офіцерська кают-компанія &ndash; дивани, кінофільми з проєктора і гра в дартс
12 Офіцерська кают-компанія – дивани, кінофільми з проєктора і гра в дартс
&laquo;На британському флоті засуджували не алкоголь, а зловживання ним&raquo; &ndash; жартують в екіпажі
13 «На британському флоті засуджували не алкоголь, а зловживання ним» – жартують в екіпажі
Чотиримісна каюта для науковців. Одне з ліжок перетворюється на диван, а верхні ліжка підіймаються
14 Чотиримісна каюта для науковців. Одне з ліжок перетворюється на диван, а верхні ліжка підіймаються
Капітанський мостик із радарною системою та зв&rsquo;язком із машинним відділенням
15 Капітанський мостик із радарною системою та зв’язком із машинним відділенням
Цим штурвалом керують стометровим криголамом
16 Цим штурвалом керують стометровим криголамом
Член наукового екіпажу вивчає схему криголаму
17 Член наукового екіпажу вивчає схему криголаму
Старший механік Андріс Кубуліньш &ndash; поки що єдиний член екіпажу, який залишився працювати на криголамі після його продажу і приходу в Одесу. Він працював тут близько шести років
18 Старший механік Андріс Кубуліньш – поки що єдиний член екіпажу, який залишився працювати на криголамі після його продажу і приходу в Одесу. Він працював тут близько шести років
Пункт керування машинним відділенням &ndash; все автоматизовано і керується з центрального пульту
19 Пункт керування машинним відділенням – все автоматизовано і керується з центрального пульту
На &laquo;Ноосфері&raquo; встановлені два дизель-електричні двигуни потужністю 8 500 кінських сил. За офіційними даними, криголам може розвивати швидкість до 12 вузлів (22 км/годину). Механік каже, що в холодній воді його швидкість може доходити навіть до 17 вузлів
20 На «Ноосфері» встановлені два дизель-електричні двигуни потужністю 8 500 кінських сил. За офіційними даними, криголам може розвивати швидкість до 12 вузлів (22 км/годину). Механік каже, що в холодній воді його швидкість може доходити навіть до 17 вузлів
У машинному відділенні зберігаються троси для запуску обладнання під воду &ndash; майже 8 кілометрів спеціальних тросів
21 У машинному відділенні зберігаються троси для запуску обладнання під воду – майже 8 кілометрів спеціальних тросів
Всередині тросу є спеціальна електропровідна жилка, яка дозволяє керувати обладнанням з борту судна
22 Всередині тросу є спеціальна електропровідна жилка, яка дозволяє керувати обладнанням з борту судна
З криголама можна проводити активні сейсмічні дослідження &ndash; за допомогою пневматичної гармати з судна запускається міцний повітряний поштовх для вивчення ґрунту дна, води і течій. Це барометри пневматичних пристроїв
23 З криголама можна проводити активні сейсмічні дослідження – за допомогою пневматичної гармати з судна запускається міцний повітряний поштовх для вивчення ґрунту дна, води і течій. Це барометри пневматичних пристроїв
&laquo;Криголам має регулярно проходити технічне обслуговування, &ndash; говорить старший механік. &ndash;І тоді він пропрацює ще багато років&raquo;
24 «Криголам має регулярно проходити технічне обслуговування, – говорить старший механік. –І тоді він пропрацює ще багато років»
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Михайло Штекель

Журналіст. Працюю в медіа-сфері з перервами із 2003 року. В 2013 році спробував переїхати з рідної Одеси до Києва, писав про Революцію гідності, анексію Криму і знімав війну на Донбасі. У 2017-му повернувся до Одеси – міста непростого, але вкрай цікавого. Навчався на філософському факультеті, тому маю слабкість до довгих текстів. На Радіо Свобода працюю з 2014 року. Пишу, фотографую, знімаю, спілкуюсь із людьми.

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