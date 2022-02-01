Байден визначився з кандидатурою посла до України, чекає схвалення Києва – CNN

Президент США Джо Байден визначився з кандидатурою посла до України, але його адміністрація все ще чекає офіційного схвалення від українського уряду, повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела в США й Україні.

За даними телеканалу, Байден хоче призначити послом США в Україні Бріджит Брінк, яка зараз представляє Вашингтон у Словаччині.

Схвалення від іноземного уряду є частиною стандартного процесу вибору послів і зазвичай може зайняти від кількох днів до тижнів. Джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського, повідомило CNN 31 січня, що США запропонували нового кандидата на посаду посла близько тижня тому, і зараз кандидат проходить стандартну перевірку.

Офіційно цю інформацію наразі не коментували.

Ще у липні 2021 року радник Державного департаменту США Дерек Шолле в інтервʼю Радіо Свобода стверджував, що Сполучені Штати «близькі до того, щоб назвати нового посла» в Україні, але наразі не можуть назвати конкретного дипломата.

США не мають посла в Україні вже понад два з половиною роки, від червня 2019-го, коли адміністрація ще попереднього президента Дональда Трампа завершила каденцію Марі Йованович. В Україні сподівалися на швидке призначення посла після інавгурації Джозефа Байдена, але наразі американські інтереси в Україні офіційно представляють дипломати в статусі «тимчасового повіреного».