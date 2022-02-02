Зеленський і Рютте проводять зустріч у Києві – ОП

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який перебуває в Україні з робочим візитом, повідомила 2 лютого пресслужба українського голови держави.

Після завершення переговорів Зеленський і Рютте проведуть зустріч з представниками ЗМІ, додали в Офісі президента.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 2 лютого прибув із візитом до України на тлі безпекової кризи, пов’язаної із концентрацією російських військ біля українського кордону і загрозою вторгнення.

Напередодні з візитом в Україні для обговорення безпекових питань перебував голова британського уряду Борис Джонсон і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Цього ж тижня в Україну також прибуде президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Не лише країни Заходу, а світ загалом почав відчувати військову загрозу з боку Росії, тому в Україну приїжджають представники держав, які зацікавлені мати надійного партнера у Східній Європі та йти далі заяв у протистоянні планам Кремля, зауважують аналітики.