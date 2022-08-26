Міністри ЄС проведуть екстрену зустріч для обговорення енергетичної кризи

Європейський Союз проведе екстрені переговори щодо вирішення енергетичної кризи, викликаної вторгненням Росії в Україну.



Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, чия країна зараз головує в ЄС, 26 серпня у твіттері повідомив, що міністри енергетики блоку незабаром зберуться «для обговорення конкретних надзвичайних заходів для вирішення енергетичної ситуації».

Дата зустрічі не повідомляється.

Міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела 26 серпня у твіттері написав, що Енергетична рада ЄС має зібратися «якнайшвидше».



«Ми перебуваємо в енергетичній війні з Росією, це завдає шкоди всьому ЄС», – написав він.

В останні тижні в Європейському Союзі зафіксовано рекордні ціни на природний газ та електроенергію.



Блок з 27 країн вжив заходів, щоб зменшити свою залежність від російського імпорту енергоносіїв. Зокрема був представлений план, який закликає країни ЄС скоротити використання природного газу на 15 відсотків.



Домінуюча роль Росії як постачальника енергоресурсів до Європейського Союзу викликала побоювання, що Москва може обмежити постачання взимку у відповідь на санкції ЄС.