США обговорювали з представниками понад 100 країн резолюцію ООН щодо анексії РФ українських територій – ЗМІ

Держсекретар США Тоні Блінкен і заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд зустрілися з дипломатичним корпусом, який представляє понад 100 країн, у вівторок на віртуальних зустрічах, щоб закликати їх підтримати резолюцію ООН, яка засуджує анексію Росією українських територій. Про це повідомляє CNN.



«Мова йде про те, щоб колективно сказати «ні» прямому порушенню Статуту ООН, сказати «ні» спробі вкрасти землю за допомогою застосування сили», – заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Представники адміністрації Байдена націлені на отримання 100 голосів на підтримку резолюції, сказав один з представників адміністрації.

На початку цього року Генасамблея ООН переважною більшістю голосів засудила вторгнення Росії в Україну – тоді 141 країна проголосувала за цей крок, п’ять країн проти, а 35 утрималися. Якщо під час цього голосування буде менше прихильників, це може бути приводом для занепокоєння, визнають деякі дипломати.

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ООН запланувала засідання 10 жовтня, щоб обговорити нещодавню анексію Росією чотирьох окупованих українських територій, що є порушенням міжнародного права. Але на засіданні переважно йшлося про засудження масованих обстрілів Росією української території 10 жовтня, внаслідок чого, за останніми даними, загинули 14 і поранені 97 людей, а також пошкоджені об’єкти інфраструктури, житлові будинки, школи, дитячі майданчики, музеї.

Дипломати заявили, що голосування щодо резолюції, ймовірно, відбудеться 12 жовтня.

У вересні Росія наклала вето на подібну резолюцію в Раді безпеки ООН, до якої входить 15 членів.