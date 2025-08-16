Влада: армія РФ двічі атакувала Слов’янськ на Донеччині, поранена жінка

Сили РФ ввечері 16 серпня двічі атакували Слов’янськ на Донеччині дроном «Італмас», повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях.

«Близько 18:15. Залізничний мкр-н. Приватний сектор. Поранено жінку. Пошкоджено будинки. Близько 19:30. Мкр-н Лимани. Приватний сектор. Пошкоджено будинки», – зазначив чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



