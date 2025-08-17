ОВА: внаслідок удару по селу на Запоріжжі загинув 15-річний хлопець, шестеро поранених

Унаслідок авіаудару по селу у Запорізькій області загинув хлопець, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Ворог двічі атакував село Новояковлівка Запорізького району, попередньо ФАБами. Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки - 40-річний тато і 36-річна мати - поранені», – зазначив голова ОВА..

За його даними, постраждали і двоє чоловіків - 41 та 51 років.

«Будинок родини зруйновано. Понівечені й будинки розташовані поруч», – підсумував Федоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.