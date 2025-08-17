Сили РФ атакували дроном Білозерку, постраждав чоловік – ОВА

Сили РФ атакували Білозерку на Херсонщині, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

«Орієнтовно о 16:30 російські військові атакували із дрона Білозерку. Під ворожий удар потрапив 32-річний чоловік», – зазначили в ОВА.

Зазначається, що постраждалий дістав мінно-вибухову травму. Медики його обстежують.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



