Бранці з 2014 року: кого повернула Україна під час нового обміну

Син і батько. Зустріч після звільнення із російського полону, 14 серпня 2025 року
Коротко

  • Радіо Свобода розповідає про людей, яких звільнили з російського полону під час обміну 14 серпня 2025 року.
  • Військовослужбовці і цивільні у російському полоні зазнавали катувань та нелюдського поводження. Усі вони потребують реабілітаії.

Обмін 14 серпня 2025 року в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими назвали «особливим». Адже вдалося повернути в Україну бранців, яких катували та незаконно утримували за ґратами у Донецьку та Луганську ще від 2014 року.

«Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році», – повідомили у Координаційному штабі.

Також з ув'язнення повернувся Богдан Ковальчук: його затримали у віці 17 років і утримували 9 років за ґратами.

Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрало інформацію про обставини затримання декого із цивільних і військовослужбовців обміну 84 на 84.

Віталій Атаманчук

Віталій Атаманчук
Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» затримало Віталія Атаманчука у Донецьку 4 вересня 2018 року.

Атаманчук 26 років пропрацював начальником ділянки на шахті, а потім 9 років – начальником ділянки донецького «Метробуду».

Його «засудили» на 17 років за нібито шпигунство на користь України та співпрацю з СБУ.

Утримували у Макіївці в колонії № 32.

Дмитро Бєліков

Дмитро Бєліков
Підконтрольне Росії угруповання «ЛНР» затримало його у Довжанську Луганської області 4 квітня 2019 року.

Дмитра Бєлікова «засудили» на 12 років ув’язнення за «шпигунство».

Станіслав Боранов

Станіслав Боранов
Станіслав Боранов зник 31 серпня 2017 року.

Як виявилося, його ув'язнили і звинуватили у «шпигунстві»; утримували на території колишнього заводу «Ізоляція» в Донецьку, катували.

Також відомо було про його утримування у колонії № 97 Макіївки.

Світлана Головань

Світлана Головань
Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» затримало Світлану у серпні 2019 року у Новоазовську.

Світлану утримували та катували на території «Ізоляції». Звинуватили у «шпигунстві» та «засудили» до 10 років та 6 місяців ув’язнення.

Юрій Гордійчук

Юрій Гордійчук
Військовослужбовець 53-ої ОМБр потрапив у полон гібридних сил Росії 22 травня 2019 року у районі селища Новотроїцьке на Донеччині.

Юрію Гордійчуку «присудили» 17 років позбавлення волі та ув’язнили у колонії № 32 Макіївки.

Юрій Дяченко

Юрій Дяченко
Військовослужбовець 24-ої ОМБр потрапив у полон гібридних сил Росії на Донеччині у районі Майорська 28 липня 2018 року.

В окупованому Донецьку йому «присудили» 13 років позбавлення волі.

Костянтин Калінченко

Костянтин Калінченко
Підконтрольне Росії угруповання «ЛНР» затримало Костянтина Калінченка 15 червня 2021 року на контрольному пункті «Червонопартизанськ».

Його катували та «засудили» на 12 років за «державну зраду».

Ігор Кір’яненко

Ігор Кір'яненко
Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» затримало лікаря і приватного підприємця Ігора Кир'яненка у грудні 2018 року в Донецьку.

Його звинуватили у «шпигунстві», катували на території «Ізоляції».

Кир'яненка ув’язнили на 12 років у колонії № 32 Макіївки.

Богдан Ковальчук

Богдан Ковальчук
17-річного юнака Богдана Ковальчука підконтрольне Росії угруповання «ДНР» затримало у 2016 році за підозрою у співпраці з українськими спецслужбами та в організації підривів машин бойовиків.

Хлопця «засудили» до 10 років ув’язнення та утримували у колонії № 28 міста Чистякове (Торез до 2016 року).

«З усіх відомих «політичних» в’язнів у квазіреспубліках на сході України він наймолодший і в неволі найдовше», – зазначили у Медійній ініціативі за права людини (МІПЛ).

Павло Корсун

Військовослужбовець 53-ої ОМБр потрапив у полон російських гібридних сил поблизу селища Новотроїцьке на Донеччині 22 травня 2019 року.

Павла Корсуна так званий «суд» підконтрольного Росії угруповання «ДНР» засудив до 17 років позбавлення волі. Його утримували у колонії № 32 Макіївки.

Ігор Мирончук

Ігор Мирончук
Військовослужбовець 128-ої ОГШБр потрапив у полон на Донеччині 9 лютого 2019 року. Ігор Мирончук – кадровий військовий, у зоні АТО з 2014 року, був у Луганському аеропорту, брав участь у боях за Дебальцеве, зазначили у МІПЛ.

Ігор Назаренко

Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» затримало лікаря-хірурга в Донецьку у жовтні 2017 року. Його звинуватили у «тероризмі».

Ігорю Назаренку «присудили» 11 років позбавлення волі та утримували в одній з колоній Макіївки.

Станіслав Панченко

Станіслав Панченко
Військовослужбовець 58-ої ОМБр потрапив у полон російських гібридних сил на Донеччині у ніч з 17 на 18 січня 2019 року.

Станіславові Панченку «присудили» 17 років позбавлення волі та ув’язнили в одній з колоній Макіївки.

Максим Тимофеєв

Інваліда з дитинства підконтрольне Росії угруповання «ДНР» затримало у жовтні 2017 року у Харцизьку.

Тимофеєва катували на території «Ізоляції» та звинуватили у «шпигунстві на користь України». Максима Тимофеєва «засудили» на 12 років позбавлення волі.

Володимир Черкас

Володимир Черкас
Чоловіка затримали у Донецьку 6 вересня 2017 року.

За даними МІПЛ, Володимира, імовірно, звинуватили у диверсіях та співпраці з СБУ. Його утримували на території «Ізоляції» та, імовірно, у 97-й колонії Макіївки.

Юрій Шаповалов

Юрій Шаповалов
Лікаря-невролога відділення функціональної діагностики лікарні Калініна підконтрольне Росії угруповання «ДНР» затримало у січні 2018 року. Його звинуватили у «шпигунстві» та «присудили» 13 років ув’язнення.

Олександр Шелест

Олександр Шелест
Викладача інформатики Донецького національного технічного університету підконтрольне Росії угруповання «ДНР» затримало 13 вересня 2017 року.

Його звинуватили у «шпигунстві», катували.

Олександрові Шелесту «присудили» 11 років ув’язнення та утримували у колонії № 32 Макіївки.

